Хенрик Ларссон посетил музей «Спартака» и побывал на тренировке команды
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, посетил музей московской команды, а также побывал на тренировке красно-белых.
Как сообщает пресс-служба «Спартака», шведский экс-футболист посетил Зал славы клуба и остался под впечатлением от увиденного. Ларссон высоко оценил мультимедийный комплекс «Спартака» и отметил, что мало где видел подобные музеи в Европе. Также Ларссон осмотрел домашний стадион красно-белых «Открытие Арена» и побывал на тренировке команды на тушинской базе.
Фото: Официальный сайт «Спартака»
Фото: Официальный сайт «Спартака»
Послезавтра, 31 октября, «Спартак» проведёт матч 1/8 финала Кубка России с «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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