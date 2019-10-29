Хенрик Ларссон посетил музей «Спартака» и побывал на тренировке команды

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, посетил музей московской команды, а также побывал на тренировке красно-белых.



Как сообщает пресс-служба «Спартака», шведский экс-футболист посетил Зал славы клуба и остался под впечатлением от увиденного. Ларссон высоко оценил мультимедийный комплекс «Спартака» и отметил, что мало где видел подобные музеи в Европе. Также Ларссон осмотрел домашний стадион красно-белых «Открытие Арена» и побывал на тренировке команды на тушинской базе.

Фото: Официальный сайт «Спартака»

Фото: Официальный сайт «Спартака»

Послезавтра, 31 октября, «Спартак» проведёт матч 1/8 финала Кубка России с «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.