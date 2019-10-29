«Реал» готов продать Иско в январе за € 70 млн
Мадридский «Реал» готов расстаться с полузащитником Иско в зимнее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo.
По данным источника, «Королевский клуб» готов продать футболиста за € 70 млн. Ранее им интересовались «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ювентус», но на данный момент ни один из клубов не делал предложения по трансферу игрока, сумма отступных в контракте которого составляет € 700 млн.
Иско перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Малаги». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в четырёх матчах испанского национального чемпионата (в двух — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.
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