«Бавария» вышла в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Бохум»

В матче 1/16 финала Кубка Германии «Бохум» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Рурштадион» в Бохуме и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Автором первого гола встречи стал полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, который отправил мяч в собственные ворота на 36-й минуте. На 83-й минуте счёт сравнял хавбек мюнхенской команды Серж Гнабри. Через 5 минут главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику «Бохума», после чего хозяева остались в меньшинстве. Победный гол на свой счёт записал нападающий «Баварии» Томас Мюллер.
Таким образом, «Бавария» вышла в 1/8 финала Кубка Германии, а «Бохум» завершил выступление в турнире. Соперник мюнхенской команды в 1/8 финала турнира станет известен по результатам жеребьёвки, которая состоится 3 ноября.
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