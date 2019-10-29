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«Бавария» вышла в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Бохум»

«Бавария» вышла в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Бохум»
Футбол / Германия 0

В матче 1/16 финала Кубка Германии «Бохум» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Рурштадион» в Бохуме и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Автором первого гола встречи стал полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, который отправил мяч в собственные ворота на 36-й минуте. На 83-й минуте счёт сравнял хавбек мюнхенской команды Серж Гнабри. Через 5 минут главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику «Бохума», после чего хозяева остались в меньшинстве. Победный гол на свой счёт записал нападающий «Баварии» Томас Мюллер.

Таким образом, «Бавария» вышла в 1/8 финала Кубка Германии, а «Бохум» завершил выступление в турнире. Соперник мюнхенской команды в 1/8 финала турнира станет известен по результатам жеребьёвки, которая состоится 3 ноября.

Кубок Германии. 2-й раунд
29 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Дэвис – 36' (автогол)   1:1 Гнабри – 83'   1:2 Мюллер – 89'
Удаления: Bella-Kotchap – 88' / нет
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