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«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Брешию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти». Обслуживал матч арбитр Микаэль Фаббри. В качестве его ассистентов выступили Джорджо Перетти и Родольфо Ди Вуоло.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Стефан де Врей. На 63-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Ромелу Лукаку с передачи Роберто Гальярдини. На 76-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Милана Шкриньяра.

«Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.

Италия - Серия А. 10-й тур
29 октября 2019, вторник. 23:00 МСК
Брешия
Брешия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 23'   0:2 Лукаку – 63'   1:2 Шкриньяр – 76' (автогол)
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