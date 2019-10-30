«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А
В матче 10-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Брешию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти». Обслуживал матч арбитр Микаэль Фаббри. В качестве его ассистентов выступили Джорджо Перетти и Родольфо Ди Вуоло.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Стефан де Врей. На 63-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Ромелу Лукаку с передачи Роберто Гальярдини. На 76-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Милана Шкриньяра.
«Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.
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