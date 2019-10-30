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Мельгарехо: всем, что имею, что выиграл и заработал, обязан России

Мельгарехо: всем, что имею, что выиграл и заработал, обязан России
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо признался, что хотел бы остаться в стане красно-белых. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета следующего года.

«Безусловно, хотел бы остаться в „Спартаке“, но не всё зависит от меня. Основная часть моей карьеры прошла именно в России. Всем тем, что имею, что выиграл и заработал, я обязан этой стране. И, конечно же, «Спартаку»: именно благодаря этому клубу я смог добиться успеха. Здесь я познакомился с отличными людьми, увидел красно-белых болельщиков, которых считаю лучшими в мире. Даже когда уеду, Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание.

Когда заходят подобные темы, эмоции начинают переполнять! Потому что никто не знает, какой из сыгранных матчей станет последним за клуб. Оставшиеся игры до зимней паузы воспринимаю как шесть финалов", — цитирует Мельгарехо официальный сайт «Спартака».

Мельгарехо: сделаю всё, чтобы вписать своё имя в историю «Спартака» ещё раз
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