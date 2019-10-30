Журналистка, которую фанаты просили показать грудь, удивила техникой на поле
Итальянская журналистка Дилетта Леотта, которой во время одного из матчей с участием «Наполи» болельщики скандировали кричалку с просьбой показать грудь, удивила техникой владения мячом.
Перед матчем 9-го тура чемпионата Италии между СПАЛом и неаполитанским клубом, который проходил на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре, журналистка продемонстрировала весьма уверенные навыки обращения с мячом.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, после одного из матчей болельщики «Наполи» начали скандировать «Покажи грудь!» в адрес Леотты, которая проходила мимо трибун. В ответ журналистка повернула вниз большой палец и поприветствовала зрителей, помахав им рукой.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Журналистка прокомментировала эпизод с требованием фанатов показать им грудь
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