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Журналистка, которую фанаты просили показать грудь, удивила техникой на поле

Журналистка, которую фанаты просили показать грудь, удивила техникой на поле
Футбол / Италия 0

Итальянская журналистка Дилетта Леотта, которой во время одного из матчей с участием «Наполи» болельщики скандировали кричалку с просьбой показать грудь, удивила техникой владения мячом.

Перед матчем 9-го тура чемпионата Италии между СПАЛом и неаполитанским клубом, который проходил на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре, журналистка продемонстрировала весьма уверенные навыки обращения с мячом.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, после одного из матчей болельщики «Наполи» начали скандировать «Покажи грудь!» в адрес Леотты, которая проходила мимо трибун. В ответ журналистка повернула вниз большой палец и поприветствовала зрителей, помахав им рукой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Журналистка прокомментировала эпизод с требованием фанатов показать им грудь
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