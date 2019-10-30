Шюррле: может быть, поиграю ещё год, а может быть, два

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не исключил, что текущий сезон может стать для него последним в профессиональном футболе.

«Я действительно хочу принимать решение для себя по завершении каждого сезона — хочу ли я продолжать выступления, есть ли у меня всё ещё мотивация играть, готово ли моё тело выносить нагрузки. Не знаю, может быть, я буду играть ещё год, может, два», — приводит слова Шюррле Sport1.de со ссылкой на Bild.

В текущем сезоне Шюррле принял участие в 13 матчах в составе красно-белых. На его счету 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. За московский клуб немец выступает на правах аренды, которая рассчитана до лета следующего года. Права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».