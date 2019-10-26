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Хавбек «Уфы»: не сказал бы, что Шюррле что-то показал в матче с нами

Хавбек «Уфы»: не сказал бы, что Шюррле что-то показал в матче с нами
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов поделился мнением о подборе игроков в московском «Спартаке».

«Спартак» приезжал к нам. Не сказал бы, что Шюррле что-то показал. Может, не его поле? Но люди, которые приглашают таких игроков, должны понимать, что покупают не в Испанию или Германию. Играть приходится в Уфе, Екатеринбурге, Казани — в не лучших условиях, особенно ближе к зиме. Класс надо показывать не когда всё хорошо, а при любых условиях.

Подбирать игроков надо как-то по-другому. Да, «Спартак» это делает под еврокубки — не как «Уфа», у которой не будет финансов, если не взращивать и не продавать молодёжь. Но комплектовать команду надо, чтобы играть в Уфе и побеждать", — приводит слова Емельянова Sport24.

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