Гвардиола: рано или поздно Хави станет главным тренером «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о бывшем полузащитнике «Барселоны» Хави. По мнению Гвардиолы, Хави, работающий в Катаре, однажды обязательно возглавит «Барселону».

«Рано или поздно это случится, Хави станет главным тренером «Барселоны». Он ещё очень молод, но однажды это произойдёт. Хави понимает футбол, он — страстный человек, который полностью посвящён работе. Хави — смелый, он прямо всё говорит», — цитирует Гвардиолу Catalunya Radio.

Сам Хави говорил, что его целью является работа в «Барселоне». В то же время испанский полузащитник признался, что ему бы хотелось попробовать силы в английской Премьер-лиге.

Хави закончил карьеру игрока в «Аль-Садде». После прошлого сезона испанец заключил тренерский контракт с клубом до 2020 года.