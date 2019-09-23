Хави: моя цель — работать в «Барселоне», но кому может не нравиться АПЛ?

Легенда «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд», отметил, что был бы не против поработать в английской Премьер-лиге в качестве тренера.
«Моя цель — работать в „Барселоне“, но кому может не нравиться английская Премьер-лига? Атмосфера, переполненные стадионы и невероятные футболисты — всё это необыкновенно. Очевидно, если бы мне пришлось выбирать, кого тренировать, я бы выбрал большой клуб, такой как „Манчестер Сити“, „Челси“, лондонский „Арсенал“ или „Тоттенхэм Хотспур“. Однако Юрген Клопп, Маурисио Почеттино и Унаи Эмери, которые сейчас тренируют команды в английской Премьер-лиге, выполняют невероятную работу», — приводит слова Хави Sky Sports.
Хави закончил карьеру игрока в «Аль-Садде». После прошлого сезона испанец заключил тренерский контракт с клубом до 2020 года.
- 23 сентября 2019
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