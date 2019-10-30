Сорокин — о плане подкупа при выборе страны—хозяйки ЧМ-2018: это полная глупость

Бывший гендиректор Оргкомитета по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым российская сторона разрабатывала коррупционные схемы до выбора страны—хозяйки турнира. Ранее в интернете появились фрагменты взломанной переписки Сергея Капкова, который тогда занимал пост главы департамента культуры Москвы.
«Даже комментировать не хочу. Раскачка непонятно в чьих интересах, даже несерьёзно это комментировать. Позвоните Сергею Александровичу Капкову, он вам со своей стороны подтвердит, что ничего подобного никогда не получал и такой переписки не было.
Мне сложно сказать, потому что я там не упомянут. Но в целом намерения кого-то покупать — это полная глупость. Мы уже сотни раз отвечали на вопросы по этому поводу со всех сторон и не прекращали это делать в течение последних 10 лет. Источник не вызывает большого доверия. Упомянуто много фамилий, но я даже не знаю, что сказать, настолько это всё абсурдно», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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