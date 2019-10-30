Фигу вспомнил случай, когда в матче с «Барселоной» в него бросили свиную голову

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу поделился воспоминаниями о матче «Барселона» — «Реал», состоявшемся в ноябре 2002 года. Фигу, перешедший из «Барселоны» в «Реал», был встречен на «Камп Ноу» враждебно. Когда футболист подавал угловой, в него летели многочисленные предметы. Так, на поле оказались бутылки, различный мусор и даже свиная голова. При этом Фигу поднял бутылку с кока-колой и показал на неё пальцем. В то время бренд газировки был спонсором португальца.
«Тогда я подавал угловые в «Реале». Я был сосредоточен на том, чтобы хорошо исполнить стандарт. Но в меня начали лететь всякие посторонние предметы. Тем не менее я понял, что могу сделать что-то хорошее. «Кока-Кола» меня спонсировала, я увидел бутылку на газоне и поднял её, словно снимался в рекламе. На следующий день я уже прочитал в газетах, что в меня пытались швырнуть свиной головой», — приводит слова Фигу Marca.
- 30 октября 2019
-
13:59
-
13:48
-
13:48
-
13:20
-
13:19
-
13:19
-
12:59
-
12:59
-
12:45
-
12:41
-
12:38
-
12:36
-
12:13
-
11:57
-
11:46
-
11:35
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:03
-
10:53
-
10:36
-
10:28
-
10:24
-
10:14
-
10:11
-
10:02
-
09:59
-
09:53
-
09:39
-
09:08
-
08:51
-
08:27
-
08:00
-
07:44