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Фигу вспомнил случай, когда в матче с «Барселоной» в него бросили свиную голову

Фигу вспомнил случай, когда в матче с «Барселоной» в него бросили свиную голову
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу поделился воспоминаниями о матче «Барселона» — «Реал», состоявшемся в ноябре 2002 года. Фигу, перешедший из «Барселоны» в «Реал», был встречен на «Камп Ноу» враждебно. Когда футболист подавал угловой, в него летели многочисленные предметы. Так, на поле оказались бутылки, различный мусор и даже свиная голова. При этом Фигу поднял бутылку с кока-колой и показал на неё пальцем. В то время бренд газировки был спонсором португальца.

«Тогда я подавал угловые в «Реале». Я был сосредоточен на том, чтобы хорошо исполнить стандарт. Но в меня начали лететь всякие посторонние предметы. Тем не менее я понял, что могу сделать что-то хорошее. «Кока-Кола» меня спонсировала, я увидел бутылку на газоне и поднял её, словно снимался в рекламе. На следующий день я уже прочитал в газетах, что в меня пытались швырнуть свиной головой», — приводит слова Фигу Marca.

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