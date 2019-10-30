Разработчики FIFA 20 исправили модель Рибери после возмущения футболиста

Разработчики футбольного симулятора FIFA 20 обновили игру, включив в неё свыше 30 новых лиц популярных игроков. В числе прочих новые лица получили Жоау Фелиш, Тибо Куртуа и Марсело, а также сразу 12 игроков амстердамского «Аякса» и восемь представителей «Ромы».
Авторы также обновили изображение полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери. Ранее он рассказал, что играл в FIFA 20 с детьми и не смог узнать себя. Чуть позже авторы другого футбольного симулятора eFootball PES предложили ему свою игру, где он выглядит лучше.
Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.
С полным календарём Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате».
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