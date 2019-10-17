«Кто этот парень?» Рибери не узнал себя в FIFA 20

Вингер «Фиорентины» Франк Рибери обратился к создателям видеоигры FIFA 20, увидев своё изображение в симуляторе.

«Не так давно играл в FIFA20 с моими детьми. Привет, EA SPORTS (создатель видеоигры FIFA 20. — Прим. „Чемпионата“)… Кто этот парень?» — написал 36-летний футболист в своём «твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Франка Рибери.

Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.

«Фиорентина», набрав 11 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. В 8-м туре «фиалки» встретятся с «Брешией». Матч состоится 21 октября.

С полным календарём Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате».