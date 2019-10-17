«Кто этот парень?» Рибери не узнал себя в FIFA 20
Вингер «Фиорентины» Франк Рибери обратился к создателям видеоигры FIFA 20, увидев своё изображение в симуляторе.
«Не так давно играл в FIFA20 с моими детьми. Привет, EA SPORTS (создатель видеоигры FIFA 20. — Прим. „Чемпионата“)… Кто этот парень?» — написал 36-летний футболист в своём «твиттере».
Фото можно посмотреть в «твиттере» Франка Рибери.
Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.
«Фиорентина», набрав 11 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. В 8-м туре «фиалки» встретятся с «Брешией». Матч состоится 21 октября.
С полным календарём Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате».
Рибери признан лучшим игроком Серии А в сентябре
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