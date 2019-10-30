КДК РФС отменил красную карточку форварда «Краснодара» Берга

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел апелляцию «Краснодара» на решение судьи Александра Матюнина удалить форварда Маркуса Берга в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом». Матюнин показал шведскому нападающему «Краснодара» прямую красную карточку после жёсткого стыка на 80-й минуте.

«От «Краснодара» поступило заявление об отмене красной карточки. Заключение экспертной судейской комиссии — судья ошибочно удалил игрока на 80-й минуте матча. КДК отменил красную карточку», — передаёт слова главы Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

После матча Берг признался, что его удивила красная карточка. Форвард подчеркнул, что в моменте с удалением была обоюдная борьба, а жёлтой карточки было бы достаточно.