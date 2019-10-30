Азар: Зидан знает, что нужно игрокам «Реала»
Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар поделился мнением о главном тренере «сливочных» Зинедине Зидане.
«Для всех в футболе Зидан — образец для подражания. Он поражал всех, когда играл. Когда я был ребёнком, я любил его, смотрел матчи с его участием и хотел, чтобы Зидан всегда делал то, что он делал. Я любил всё в нём.
После того как Зидан завершил карьеру игрока, я не думал, что он так быстро приступит к тренерской деятельности. Однако посмотрите, как всё обернулось — теперь мы с ним вместе в „Реале“. Работа под руководством кумира — это настоящее счастье. Он честен и говорит прямо с игроками. Зидан сам был футболистом и поэтому знает, что нужно игрокам», — приводит слова Азара Goal.com.
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