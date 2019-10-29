Азар: непросто играть под 7-м номером после Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, как ему даётся игра в футболке с номером бывшего форварда команды Криштиану Роналду, а также поделился желанием побеждать в оставшихся матчах нынешнего сезона.
«Получить футболку с 7-м номером после Криштиану Роналду и играть в ней — непросто, он историческая личность в футболе.
Мы отдадим всех себя ради победы во всех матчах, мы должны завоевать трофей. Я знаю, что Лига чемпионов важна. Я здесь, чтобы выиграть её. Этот трофей важен для всех, в том числе для меня. Сейчас я в лучшем клубе в мире и надеюсь показать себя с лучшей стороны», — цитирует Азара Marca со ссылкой на клубное телевидение «Реала».
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в «Ювентус». Португалец является лучшим бомбардиром в истории «Королевского клуба».
- 29 октября 2019
-
14:05
-
13:37
-
13:31
-
13:24
-
13:06
-
13:03
-
12:53
-
12:39
-
12:39
-
12:27
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:23
-
11:01
-
11:00
-
10:47
-
10:32
-
10:25
-
10:20
-
10:13
-
09:59
-
09:58
-
09:22
-
09:06
-
08:32
-
07:38
-
07:06
-
06:46
-
04:24
-
04:04
-
03:41
-
00:51
-
00:47