Азар: непросто играть под 7-м номером после Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, как ему даётся игра в футболке с номером бывшего форварда команды Криштиану Роналду, а также поделился желанием побеждать в оставшихся матчах нынешнего сезона.



«Получить футболку с 7-м номером после Криштиану Роналду и играть в ней — непросто, он историческая личность в футболе.



Мы отдадим всех себя ради победы во всех матчах, мы должны завоевать трофей. Я знаю, что Лига чемпионов важна. Я здесь, чтобы выиграть её. Этот трофей важен для всех, в том числе для меня. Сейчас я в лучшем клубе в мире и надеюсь показать себя с лучшей стороны», — цитирует Азара Marca со ссылкой на клубное телевидение «Реала».



Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в «Ювентус». Португалец является лучшим бомбардиром в истории «Королевского клуба».

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