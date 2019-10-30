Самые грубые нарушения 10-го тура АПЛ. Видео
Предлагаем Вашему вниманию видеоподборку самых грубых фолов 10-го тура английской Премьер-лиги.
В тройку самых грубых нарушений вошли фолы: полузащитника «Арсенала» Маттео Гюэндузи в матче с «Кристал Пэлас» (2:2), полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Шона Лонгстаффа в игре с «Вулверхэмптоном» (1:1), а также защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга в матче с «Норвич Сити» (3:1).
Видео доступно на «Чемпионате».
Лидером английской Премьер-Лиги после 10 туров является «Ливерпуль», который набрал 28 очков. Второе место занимает «Манчестер Сити» (22), третье делят «Лестер Сити» и «Челси» (по 20). Полностью таблицу чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате». Также доступен полный календарь матчей Премьер-лиги.
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