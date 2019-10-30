Гол Бийола на 92-й минуте принёс ЦСКА победу в матче Кубка России с «Уфой»
В матче 1/8 финала Кубка России московский ЦСКА обыграл «Уфу» со счётом 1:0 и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч ростовская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В качестве его ассистентов выступили Роман Усачев и Дмитрий Березнев.
Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма. Автором забитого мяча стал Яка Бийол, отличившийся на 92-й минуте.
В четвертьфинале московский клуб встретится с победителем пары «Спартак» — «Ростов», которые проведут матч 31 октября.
ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. По количеству титулов «армейский» клуб уступает только «Локомотиву», который выигрывал трофей восемь раз.
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