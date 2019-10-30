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Гол Бийола на 92-й минуте принёс ЦСКА победу в матче Кубка России с «Уфой»

Гол Бийола на 92-й минуте принёс ЦСКА победу в матче Кубка России с «Уфой»
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/8 финала Кубка России московский ЦСКА обыграл «Уфу» со счётом 1:0 и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч ростовская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В качестве его ассистентов выступили Роман Усачев и Дмитрий Березнев.

Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма. Автором забитого мяча стал Яка Бийол, отличившийся на 92-й минуте.

В четвертьфинале московский клуб встретится с победителем пары «Спартак» — «Ростов», которые проведут матч 31 октября.

ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. По количеству титулов «армейский» клуб уступает только «Локомотиву», который выигрывал трофей восемь раз.

Кубок России. 1/8 финала
30 октября 2019, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Бийол – 90+2'
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