Ракицкий был капитаном, Шатов показал сердце трибунам. Фото победы «Зенита»
30 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» «Зенит» одержал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Томью». Встреча завершилась со счётом 4:0.
На 13-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Игорь Смольников. Во втором тайме, на 56-й минуте, полузащитник Алексей Сутормин упрочил преимущество петербургской команды. Через 11 минут хавбек «Зенита» Александр Ерохин довёл счёт до разгромного. В концовке встречи, на 81-й минуте, хавбек хозяев Олег Шатов отправил в ворота «Томи» четвёртый мяч.
В четвертьфинале Кубка России петербургский клуб встретится с грозненским «Ахматом».
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Томь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
Читайте также
- 30 октября 2019
-
23:31
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
22:56
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:18
-
22:01
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:38
-
21:25
-
21:25
-
21:11
-
21:05
-
21:04
-
20:53
-
20:37
-
20:33
-
20:18
-
20:09
-
19:55
-
19:49
-
19:42
-
19:34
-
19:30
-
19:24
Партнерский контент