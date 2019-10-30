Ракицкий был капитаном, Шатов показал сердце трибунам. Фото победы «Зенита»

30 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» «Зенит» одержал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Томью». Встреча завершилась со счётом 4:0.

На 13-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Игорь Смольников. Во втором тайме, на 56-й минуте, полузащитник Алексей Сутормин упрочил преимущество петербургской команды. Через 11 минут хавбек «Зенита» Александр Ерохин довёл счёт до разгромного. В концовке встречи, на 81-й минуте, хавбек хозяев Олег Шатов отправил в ворота «Томи» четвёртый мяч.

В четвертьфинале Кубка России петербургский клуб встретится с грозненским «Ахматом».

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Томь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.