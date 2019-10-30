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«Наполи» упустил победу над «Аталантой» в матче Серии А

«Наполи» упустил победу над «Аталантой» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью — 2:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли.

Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором забитого мяча стал Никола Максимович, которому ассистировал Хосе Кальехон. На 41-й минуте гости восстановили равновесие, отличился Ремо Флойлер с передачи Рафаэла Толоя. В середине второго тайма неаполитанский клуб вывел вперёд Аркадиуш Милик с паса Фабиана Руиса. Спас «Аталанту» от поражения Йосип Иличич, отличившийся на 86-й минуте с передачи Толоя.

«Аталанта», набрав 21 очко, занимает третье место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Наполи» (18) — на 4-м месте.

Италия - Серия А. 10-й тур
30 октября 2019, среда. 21:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Максимович – 16'   1:1 Фройлер – 41'   2:1 Милик – 71'   2:2 Иличич – 86'
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