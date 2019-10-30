Семак: Лунёв не попал в заявку «Зенита» по медицинским показаниям

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему голкипер Андрей Лунёв не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0).
«Он по медицинским показаниям не попал в заявку. Летел ещё в Самару с некой проблемой, могли использовать его только в случае форс-мажора. Отпустили его с этой игры, чтобы он планомерно лечился. Посмотрим завтра-послезавтра, насколько пауза позволила ему почувствовать себя лучше. Вопрос к медицинскому штабу, насколько он хорошо себя будет чувствовать. Надеюсь, операция не понадобится, пока такой информации нет. Надеюсь, справимся консервативно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
«Зенит» вышел в 1/4 финала Кубка России, а «Томь» завершила выступления на турнире. В четвертьфинале Кубка России петербургский клуб встретится с грозненским «Ахматом».
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