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Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Виктор Копиевский. В качестве его ассистентов выступили Андрей Скрипка и Владимир Володин.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 22-й минуте автором забитого мяча стал Сергей Сидорчук. Донецкий клуб сумел сравнять счёт в компенсированное время второго тайма, отличился Тарас Степаненко. Победу «Динамо» в дополнительное время принёс гол Дениса Попова, который забил на 112-й минуте.

«Динамо» является 11-кратным обладателем Кубка Украины. По этому показателю киевский клуб занимает второе место, уступая «Шахтёру» (13).

Кубок Украины. 1/8 финала
30 октября 2019, среда. 20:30 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
2 : 1
ДВ
Шахтёр Д
Донецк
1:0 Сидорчук – 22'   1:1 Степаненко – 90+2'   2:1 Попов – 112'
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