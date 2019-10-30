Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Виктор Копиевский. В качестве его ассистентов выступили Андрей Скрипка и Владимир Володин.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 22-й минуте автором забитого мяча стал Сергей Сидорчук. Донецкий клуб сумел сравнять счёт в компенсированное время второго тайма, отличился Тарас Степаненко. Победу «Динамо» в дополнительное время принёс гол Дениса Попова, который забил на 112-й минуте.

«Динамо» является 11-кратным обладателем Кубка Украины. По этому показателю киевский клуб занимает второе место, уступая «Шахтёру» (13).