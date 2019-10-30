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«Ницца» проиграла «Ле-Ману» и вылетела из Кубка Франции

«Ницца» проиграла «Ле-Ману» и вылетела из Кубка Франции
Футбол / Франция 0

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Ле-Ман» принимал «Ниццу». Встреча прошла на стадионе «ММ-Арена» в Ле-Мане и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Уже на 1-й минуте счёт открыл нападающий «Ле-Мана» Венсан Креин. Через 12 минут защитник Пьер Лемоннье упрочил преимущество хозяев. На 15-й минуте главный арбитр встречи Бенуа Мийо назначил пенальти в ворота «Ле-Мана», который успешно реализовал полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен. Через одну минуту нападающий Абубакари Канте забил третий гол «Ле-Мана» в этой игре. На 18-й минуте хавбек «Ниццы» Пьерр Лис-Мелу сократил отставание гостей в счёте.

Таким образом, «Ле-Ман» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, а «Ницца» завершила выступление в турнире.

Франция - Кубок лиги. 1/16 финала
30 октября 2019, среда. 20:45 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Окончен
3 : 2
Ницца
Ницца
1:0 Креин – 1'   2:0 Лемоннье – 13'   2:1 Сиприен – 15' (пен)   3:1 Kanté – 16'   3:2 Лис-Мелу – 18'
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