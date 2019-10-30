«Атлетик» разгромил «Эспаньол» в матче Примеры
В матче 11-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 4-й минуте счёт открыл нападающий «Атлетика» из Бильбао Икер Муньяин. Через 13 минут Муньяин оформил дубль и упрочил преимущество хозяев. В концовке встречи, на 79-й минуте, защитник «Эспаньола» Виктор Гомес отправил мяч в собственные ворота и довёл счёт в матче до разгромного.
«Атлетик» из Бильбао набрал 16 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (8) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером чемпионата Испании на данный момент является каталонская «Барселона», набравшая 22 очка в 10 матчах.
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