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Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу над «Дженоа»

Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу над «Дженоа»
Футбол / Италия 0

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Дженоа» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Антонио Джуа. В качестве его ассистентов выступили Филиппо Валерьяни и Антонио Санторо.

Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Леонардо Бонуччи, которому ассистировал Родриго Бентанкур. Через несколько минут гости восстановили равновесие, отличился Кристиан Куаме с передачи Кевина Агудело. В начале второго тайма «Дженоа» остался вдесятером из-за удаления Франческо Кассата. На 57-й минуте арбитр удалил со скамейки ещё одного игрока гостей — Федерико Маркетти. В концовке встречи Адриан Рабьо получил две жёлтые карточки и составы команд уравнялись. На 96-й минуте победу «Ювентусу» принёс Криштиану Роналду, реализовавший пенальти.

«Ювентус», набрав 26 очков, вышел на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» (8) — на 17-м месте.

Также завершились ещё несколько матчей 10-го тура Серии А.

«Кальяри» — «Болонья» — 3:2

«Лацио» — «Торино» — 4:0

«Сампдория» — «Лечче» — 1:1

«Сассуоло» — «Фиорентина» — 1:2

«Удинезе» — «Рома» — 0:4

Италия - Серия А. 10-й тур
30 октября 2019, среда. 23:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
3 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Сантандер – 23' (пен)   1:1 Педро – 48'   2:1 Симеоне – 72'   3:1 Педро – 83'   3:2 Ольсен – 90+1' (автогол)
Италия - Серия А. 10-й тур
30 октября 2019, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
4 : 0
Торино
Турин
1:0 Ачерби – 25'   2:0 Иммобиле – 33'   3:0 Иммобиле – 70' (пен)   4:0 Белотти – 90' (автогол)
Удаления: нет / Н'Кулу – 68'
Италия - Серия А. 10-й тур
30 октября 2019, среда. 23:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
1 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Лападула – 8'   1:1 Рамирес – 90+1'
Удаления: нет / Тахцидис – 72'
Италия - Серия А. 10-й тур
30 октября 2019, среда. 23:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 2
Фиорентина
Флоренция
1:0 Бога – 24'   1:1 Кастровилли – 63'   1:2 Миленкович – 81'
Италия - Серия А. 10-й тур
30 октября 2019, среда. 23:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 4
Рома
Рим
0:1 Дзаньоло – 13'   0:2 Смоллинг – 51'   0:3 Клюйверт – 54'   0:4 Коларов – 65' (пен)
Удаления: нет / Фасио – 31'
Италия - Серия А. 10-й тур
30 октября 2019, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 Бонуччи – 36'   1:1 Куаме – 40'   2:1 Роналду – 90+6' (пен)
Удаления: Рабьо – 87' / Кассата – 51', Маркетти – 57'
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