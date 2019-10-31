Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу над «Дженоа»

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Дженоа» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Антонио Джуа. В качестве его ассистентов выступили Филиппо Валерьяни и Антонио Санторо.
Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Леонардо Бонуччи, которому ассистировал Родриго Бентанкур. Через несколько минут гости восстановили равновесие, отличился Кристиан Куаме с передачи Кевина Агудело. В начале второго тайма «Дженоа» остался вдесятером из-за удаления Франческо Кассата. На 57-й минуте арбитр удалил со скамейки ещё одного игрока гостей — Федерико Маркетти. В концовке встречи Адриан Рабьо получил две жёлтые карточки и составы команд уравнялись. На 96-й минуте победу «Ювентусу» принёс Криштиану Роналду, реализовавший пенальти.
«Ювентус», набрав 26 очков, вышел на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» (8) — на 17-м месте.
Также завершились ещё несколько матчей 10-го тура Серии А.
«Кальяри» — «Болонья» — 3:2
«Лацио» — «Торино» — 4:0
«Сампдория» — «Лечче» — 1:1
«Сассуоло» — «Фиорентина» — 1:2
«Удинезе» — «Рома» — 0:4
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