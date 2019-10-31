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«Монако» с Головиным обыграл «Марсель» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

«Монако» с Головиным обыграл «Марсель» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги
Футбол / Франция 0

В матче 1/16 финала Кубка французской лиги «Монако» принимал «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Первый мяч в матче был забит на 25-й минуте. После передачи Рубена Агилара хозяев вперёд вывел Жан-Кевин Огустен. На 40-й минуте Агилар увеличил преимущество «Монако». Незадолго до окончания матча гости сумели отыграть один мяч, на 77-й минуте автоголом отметился голкипер Бенжамен Леком.

Полузащитник сборной России Александр Головин начал игру в запасе, но вышел на поле уже на 13-й минуте, заменив травмированного испанского полузащитника Сеска Фабрегаса.

Таким образом, «Монако» вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги, а «Марсель» завершил выступление в турнире.

Франция - Кубок лиги. 1/16 финала
30 октября 2019, среда. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Огустен – 25'   2:0 Агилар – 40'   2:1 Леком – 77' (автогол)
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