«Монако» с Головиным обыграл «Марсель» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги
В матче 1/16 финала Кубка французской лиги «Монако» принимал «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Первый мяч в матче был забит на 25-й минуте. После передачи Рубена Агилара хозяев вперёд вывел Жан-Кевин Огустен. На 40-й минуте Агилар увеличил преимущество «Монако». Незадолго до окончания матча гости сумели отыграть один мяч, на 77-й минуте автоголом отметился голкипер Бенжамен Леком.
Полузащитник сборной России Александр Головин начал игру в запасе, но вышел на поле уже на 13-й минуте, заменив травмированного испанского полузащитника Сеска Фабрегаса.
Таким образом, «Монако» вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги, а «Марсель» завершил выступление в турнире.
Читайте также
- 31 октября 2019
-
02:00
-
01:54
-
01:32
-
01:05
-
01:01
-
00:54
-
00:39
-
00:36
-
00:29
-
00:07
-
00:06
- 30 октября 2019
-
23:55
-
23:50
-
23:38
-
23:31
-
23:31
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
22:56
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:18
-
22:01
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:38
-
21:25
Партнерский контент