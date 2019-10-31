«Монако» с Головиным обыграл «Марсель» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

В матче 1/16 финала Кубка французской лиги «Монако» принимал «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Первый мяч в матче был забит на 25-й минуте. После передачи Рубена Агилара хозяев вперёд вывел Жан-Кевин Огустен. На 40-й минуте Агилар увеличил преимущество «Монако». Незадолго до окончания матча гости сумели отыграть один мяч, на 77-й минуте автоголом отметился голкипер Бенжамен Леком.

Полузащитник сборной России Александр Головин начал игру в запасе, но вышел на поле уже на 13-й минуте, заменив травмированного испанского полузащитника Сеска Фабрегаса.

Таким образом, «Монако» вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги, а «Марсель» завершил выступление в турнире.