Левандовски предстал на Хеллоуин в образе Джокера, его жена — Харли Квинн

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски в своём «инстаграме» показал свой образ на Хеллоуин.



31-летний польский футболист предстал в костюме клоуна Джокера, известного персонажа фильмов и комиксов. Супруга Роберта обратилась в Харли Квинн, подругу Джокера.

Левандовски защищает цвета «Баварии» с 2014 года. Ранее он выступал на родине за вторую команду «Легии», «Знич» и «Лех». В сборную Польши форвард вызывается с 2008 года.



В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в девяти матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 13 голов, 2 из которых он забил с пенальти, а также получил 2 жёлтые карточки. «Бавария» после девяти туров занимает второе место в турнирной таблице первенства с 18 очками в активе и на 1 очко отстаёт от лидера соревнований в лице «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.