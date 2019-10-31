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Левандовски предстал на Хеллоуин в образе Джокера, его жена — Харли Квинн

Левандовски предстал на Хеллоуин в образе Джокера, его жена — Харли Квинн
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски в своём «инстаграме» показал свой образ на Хеллоуин.

31-летний польский футболист предстал в костюме клоуна Джокера, известного персонажа фильмов и комиксов. Супруга Роберта обратилась в Харли Квинн, подругу Джокера.

Левандовски защищает цвета «Баварии» с 2014 года. Ранее он выступал на родине за вторую команду «Легии», «Знич» и «Лех». В сборную Польши форвард вызывается с 2008 года.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в девяти матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 13 голов, 2 из которых он забил с пенальти, а также получил 2 жёлтые карточки. «Бавария» после девяти туров занимает второе место в турнирной таблице первенства с 18 очками в активе и на 1 очко отстаёт от лидера соревнований в лице «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

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