Помазун: после матча с «Уфой» все похвалили, сказали: «Молодец, Помаз!»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Уфой» (1:0).
«Сам на первом «сухаре» в основе ЦСКА внимания не акцентировал. Главное, что команда прошла дальше в Кубке России! В раздевалке все похвалили, сказали: «Молодец, Помаз!» Здорово, что смогли прервать наконец неудачную серию. Теперь думаем только о матче в Питере — это ключевая игра.
Все моменты в матче не были слишком лёгкими. Где-то сам справился, где-то Шарлия подстраховал, иногда везло. Даже не знаю, какой был сложнее. При первом выходе один на один Алиев, показалось, далеко мяч отпустил, поэтому я успел на перехвате. Конечно, «Уфа» могла забить.
Когда всё время в игре, мерзнуть некогда. Даже когда мяч не у ворот — всё равно разминаешь. Я так и делал, так что всё было нормально.
Мы в каждом матче выходим, чтобы побеждать. Поэтому и Кубок хочется выиграть — это трофей всё-таки. Нужно проходить как можно дальше. С тренерским штабом я свою практику не обсуждал: говорят играть в Кубке — играю, скажут выйти в чемпионате — буду рад. Конечно, пока не в курсе, сыграю ли в следующем раунде. Мы всё узнаём за день-два до матча», — приводит слова Помазуна Sport24.
- 31 октября 2019
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