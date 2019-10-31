Помазун: после матча с «Уфой» все похвалили, сказали: «Молодец, Помаз!»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Уфой» (1:0).

«Сам на первом «сухаре» в основе ЦСКА внимания не акцентировал. Главное, что команда прошла дальше в Кубке России! В раздевалке все похвалили, сказали: «Молодец, Помаз!» Здорово, что смогли прервать наконец неудачную серию. Теперь думаем только о матче в Питере — это ключевая игра.



Все моменты в матче не были слишком лёгкими. Где-то сам справился, где-то Шарлия подстраховал, иногда везло. Даже не знаю, какой был сложнее. При первом выходе один на один Алиев, показалось, далеко мяч отпустил, поэтому я успел на перехвате. Конечно, «Уфа» могла забить.



Когда всё время в игре, мерзнуть некогда. Даже когда мяч не у ворот — всё равно разминаешь. Я так и делал, так что всё было нормально.

Мы в каждом матче выходим, чтобы побеждать. Поэтому и Кубок хочется выиграть — это трофей всё-таки. Нужно проходить как можно дальше. С тренерским штабом я свою практику не обсуждал: говорят играть в Кубке — играю, скажут выйти в чемпионате — буду рад. Конечно, пока не в курсе, сыграю ли в следующем раунде. Мы всё узнаём за день-два до матча», — приводит слова Помазуна Sport24.