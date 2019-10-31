Nike и «Спартак» запускают студенческий футбольный турнир «Лига Универов»

11 ноября состоится первый матч студенческого футбольного турнира «Лига Универов».

На волне подъёма футбольной культуры в России и растущего интереса среди молодого поколения к этому виду спорта компания Nike и ФК «Спартак-Москва» представляют московский студенческий турнир «Лига Универов».

Студенческие лиги – это особое сообщество, где молодые парни и девушки забивают стремительные голы, где герои вчерашнего матча приходят на лекции и сидят за одной партой со своими болельщиками, где вчерашние бунтари коробок выходят на поле, чтобы показать дерзкую и красивую игру.

«Энергия «Спартака» – это в первую очередь энергия молодых людей, заряженных энтузиазмом, стремлением творить и создавать новое, добиваться поставленных целей. Именно эта энергия двигала братьями Старостиными в 20-е годы прошлого века, когда они решили основать новый футбольный клуб. Сегодня «Спартак» – самый популярный футбольный бренд столицы и всей страны. И мы рады вместе с нашим многолетним стратегическим партнёром – компанией Nike поддержать энтузиазм московских студентов, влюблённых в эту прекрасную игру, подарив им новый захватывающий футбольный турнир!» — сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

В первом осеннем сезоне «Лиги Универов» примут участие более 1200 студентов из 100 московских вузов. Для тех, кто не успеет принять участие в этом сезоне, есть отличный повод подготовиться к весне 2020 года, когда команды университетов встретятся вновь.

«Для нас, в Nike, студенческий спорт крайне важен: в 1964 году студентом Орегонского университета Филом Найтом и его тренером Биллом Бауэрманом была основана компания. Поддержка студенческого спорта заложена в ДНК нашего бренда! Нам особенно приятно, что легендарный футбольный клуб «Спартак» выступил с инициативой организации Московской студенческой лиги. Мы согласились не задумываясь. Опыт проведения футбольных турниров среди московских университетов показал, насколько высок интерес — заявок было больше, чем мы прогнозировали. Мы верим, что лига откроет новые футбольные таланты среди юношей и девушек в Москве», — сказал генеральный директор Nike Россия Андрей Кришнев.

Ознакомиться с регламентом и зарегистрировать свою команду в “Лиге Универов”, чтобы показать убойную игру, можно по ссылке.

Новости лиги и расписание матчей в официальной группе NikeFootball в соцсети «ВКонтакте».