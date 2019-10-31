Президент «Торпедо»: с такой целеустремлённостью у нас есть шансы выиграть кубок
Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева дала комментарий после победы команды со счётом 1:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с калининградской «Балтикой».
«Шансы на трофей есть всегда. Громких заявлений делать не буду, но с такой целеустремленностью, которая есть в нашей команде, мы имеем шансы.
Сложно оценивать сейчас наши силы чтобы выиграть чемпионат и Кубок. Идём от матча к матчу. У нас есть цели, и мы должны к ним стремиться.
В течение месяца решим, где будем играть весной. У нас есть несколько вариантов», — передаёт слова Еленцевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В четвертьфинале Кубка России «Торпедо» встретится с «Химками». Матч пройдёт 4 марта 2020 года. Хозяин поля будет определён жеребьёвкой.
Тренер «Балтики»: желаю «Торпедо» добраться до финала Кубка России
- 31 октября 2019
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