Джикия: я и Жиго можем забить ЦСКА по два мяча? В свои ворота?

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом». В четвертьфинале турнира красно-белые встретятся с ЦСКА.
«Интервью Андре Шюррле не читал, посмотрю завтра. Но у всех футболистов бывают и хорошие игры, и неудачные. Шюррле — часть команды, мы в него верим, а в коллективе он играет огромную роль.
Андре до сих пор подсказывает и улыбается, хорошо тренируется. Просто ситуации бывают разные. Из-за чего в 28 лет могут возникать мысли о завершении карьеры? Не знаю, мне 25, такого в голове пока нет. Но это его слова, посмотрим, как будет.
Можно ли ждать от «Спартака» и ЦСКА такого же матча, какой показали «Ливерпуль» и «Арсенал»? Без шансов, мне кажется. Я и Самуэль Жиго можем по два забить? В свои ворота?
Сегодня Джордан Ларссон, как и после дубля в матче с «Локомотивом», слился с проставы. Но я взял этот вопрос под контроль — мой пас не должен пропадать. Покажу ему один ресторан хороший», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 31 октября 2019
-
23:41
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:39
-
22:31
-
22:21
-
22:21
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:48
-
21:48
-
21:44
-
21:42
-
21:32
-
21:24
-
21:24
-
21:22
-
21:09
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:38
-
20:25
-
20:11
-
20:10
-
19:48