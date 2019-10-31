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Джикия: я и Жиго можем забить ЦСКА по два мяча? В свои ворота?

Джикия: я и Жиго можем забить ЦСКА по два мяча? В свои ворота?
Футбол / Кубок России 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом». В четвертьфинале турнира красно-белые встретятся с ЦСКА.

«Интервью Андре Шюррле не читал, посмотрю завтра. Но у всех футболистов бывают и хорошие игры, и неудачные. Шюррле — часть команды, мы в него верим, а в коллективе он играет огромную роль.

Андре до сих пор подсказывает и улыбается, хорошо тренируется. Просто ситуации бывают разные. Из-за чего в 28 лет могут возникать мысли о завершении карьеры? Не знаю, мне 25, такого в голове пока нет. Но это его слова, посмотрим, как будет.

Можно ли ждать от «Спартака» и ЦСКА такого же матча, какой показали «Ливерпуль» и «Арсенал»? Без шансов, мне кажется. Я и Самуэль Жиго можем по два забить? В свои ворота?

Сегодня Джордан Ларссон, как и после дубля в матче с «Локомотивом», слился с проставы. Но я взял этот вопрос под контроль — мой пас не должен пропадать. Покажу ему один ресторан хороший», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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