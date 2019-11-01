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Пике: у Месси и Гризманна нет конфликта

Пике: у Месси и Гризманна нет конфликта
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике настаивает на том, что у нападающих сине-гранатовых Лионеля Месси и Антуана Гризманна нет никакого конфликта.

«Лео и Антуан хорошо ладят друг с другом. Как Лео и Дембеле, как Лео и Педро или Вилья. А Месси с Суаресом вообще практически братья. Тот факт, что Лео и Гризманн не ладят так, как Лео с Суаресом, не означает, что у них плохие отношения», — приводит слова Пике Goal.com со ссылкой на Cadena SER.

Напомним, ранее сам Антуан Гризманн признался, что ему трудно найти общий язык с аргентинским нападающим «Барселоны». В связи с этим появились слухи, что Лионель Месси всё больше хочет возвращения нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб. Однако сам Месси опроверг эту информацию, заявив, что у него нет проблем с Антуаном Гризманном.

Игроки «Барселоны» были готовы изменить условия контрактов ради перехода Неймара
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