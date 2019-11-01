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Черчесов: не рассматриваем в сборной Бакаева как игрока центра поля

Черчесов: не рассматриваем в сборной Бакаева как и
Черчесов: не рассматриваем в сборной Бакаева как игрока центра поля
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал смену позиции на поле у футболистов «Спартака» после назначения на пост наставника команды Доменико Тедеско.

«Как правило, такие ситуации и возникают, когда команду принимают новые тренеры. В «Динамо» теперь практикуют схему игры с тремя центральными защитниками, причём место в составе потерял основной игрок молодёжной сборной России Евгеньев. Вместе с тем сейчас в составе играют кандидаты в национальную команду Шунин, Рауш и Нойштедтер.

«Спартак» в двух последних матчах после долгого перерыва действовал в три центральных защитника, двумя из них были Джикия и Кутепов. Бакаев играл в середине поля, а Зобнин и вовсе латераля. И это тоже повод для анализа. Потому что мы не рассматриваем в сборной Бакаева как футболиста центра поля, а Зобнина как флангового игрока тем более», — цитирует Черчесова Sport24.

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