Виллаш-Боаш: позорно проиграть «Монако» в Кубке лиги

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш остался недоволен поражением команды в матче с «Монако» в рамках Кубка французской лиги (1:2).
«Мы можем принять поражение «ПСЖ», так как у нас разный по классу состав, но не можем принять это поражение. Мы вылетели из Кубка, который я хотел выиграть, который хотела выиграть команда. Это позор. Да, у нас по-прежнему есть цели, клуб выше, чем «Монако» и «Лион», в чемпионате, но я хотел выиграть что-то в «Марселе», но мы упустили эту возможность», — цитирует Виллаш-Боаша AFP.
Португальский специалист возглавил «Марсель» в июле 2019 года. Виллаш-Боаш подписал контракт с французским клубом на два года. «Марсель» занимает седьмое место в чемпионате Франции, набрав 16 очков в 11 турах. Следующий матч подопечные португальского тренера сыграют с «Лиллем», который состоится завтра, 2 ноября.
- 1 ноября 2019
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