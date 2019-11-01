Чалов вызван в молодёжную сборную России на ближайшие матчи отбора Евро-2021

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал имена 23 футболистов, включённых в состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года с Латвией и Сербией.



Заявка молодёжной сборной Росссии:



вратари – Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»);



защитники – Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин»), Никита Каккоев («Томь»), Михаил Лысов («Локомотив»);



полузащитники – Артём Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба – «Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»);



нападающие – Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Краснодар»).



Матч с Латвией состоится 15 ноября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 18:00 мск. Встреча с Сербией пройдёт 19 ноября в Нише на арене «Чаир», начало – в 21:00 мск.

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