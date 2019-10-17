Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
«Что касается Чалова, то могу назвать три версии его возможного спада в игре, из которых надо выбрать. Первое — его не вызывают в основную сборную, это разочарование. Второе — не отпустили в Англию. Третье — фактор второго сезона. А ещё же могут быть — мало ли, влюбился? Не надо на него давить. Хорошо, что он забил за молодёжную сборную. Дайте спокойно ему развиваться. Не надо ни на кого давить в этой ситуации. Дзюбы в сборной не было, теперь он здесь. Ситуация решилась сама собой. Как говорят, настоящий мужчина должен иметь кабардинского скакуна, дагестанскую саблю и жену-осетинку. Главный тренер из этих трёх должен иметь только жену-осетинку. Саблей не надо махать, лучше скальпелем обойтись. А на кабардинском скакуне от вопросов не ускакать. Наша задача — чётко знать, что делать», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
- 17 октября 2019
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