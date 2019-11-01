Сульшер: с тех пор как вернулся Марсьяль, Рашфорд расцвёл

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал форму нападающего команды Маркуса Рашфорда в последних матчах.
«С того момента как вернулся Марсьяль, Маркус расцвёл. Он стал более счастливым, когда играет лицом к воротам, бежит на соперников и обыгрывает их. Я думаю, это ему нравится больше, чем игра таргетменом без забитых мячей».
«Маркус хочет научиться всему. Ему только исполнилось 22 года. Возможно, ему больше подходит игра вдвоём с Марсьялем или втроём с кем-то ещё, как мы играли в матче с «Норвичем». В матче с «Челси» было важно для него и для меня, что он подошёл к 11-метровой отметке. Рашфорд молод, и я уверен, что мы увидим от него ещё больше голов на позиции «девятки», или вдвоём с Марсьялем, или в тройке нападения», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в гостях с «Борнмутом». Встреча состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «Виталити».
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