Рашфорд к 22 годам забил за клуб больше, чем Роналду в этом возрасте

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд оформил дубль в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с «Челси» (2:1) и помог своей команде добыть путёвку в следующий раунд турнира.



Как сообщает Squawka Football в «Твиттере», к 22 годам английский форвард записал на свой счёт уже 52 гола на клубном уровне. По данному показателю ему удалось превзойти бывшего нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду, который в этом возрасте забил 47 мячей за клуб.



Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перебрался в «Реал», а затем – в «Ювентус». В составе манкунианцев португалец выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Англии и завоёвывал другие внутренние трофеи.



Рашфорд является воспитанником «красных дьяволов», за которых выступает с 2016 года. С клубом он к настоящему моменту выиграл Кубок лиги, Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу Европы.

Сульшер: это был удар в стиле Роналду, не так ли?