Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп, Лэмпард и Роджерс — в числе претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ

Клопп, Лэмпард и Роджерс — в числе претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте огласила имена специалистов, номинированных на приз лучшему тренеру первенства в октябре.

В список попали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Грэм Поттер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Дин Смит («Астон Вилла»).

«Ливерпуль» в минувшем месяце провёл три матча в Премьер-лиге, в которых одолел «Лестер Сити» (2:1) и «Тоттенхэм Хотспур» (2:1), а также сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). «Челси» оказался сильнее «Саутгемптона» (4:1), «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) и «Бёрнли» (4:2). «Брайтон» проиграл «Астон Вилле» (1:2), но разгромил «Тоттенхэм» (3:0) и одолел «Эвертон» (3:2). «Лестер» после проигрыша «Ливерпулю» победил «Бёрнли» (2:1) и «Саутгемптон» (9:0). «Астон Вилла» добилась побед в матчах с «Норвич Сити» (5:1) и «Брайтоном», после чего потерпела разгром от «Манчестер Сити» (0:3).

С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Лестер» снова борется за чемпионство. Как тренер-неудачник возрождает команду
Как Брендан Роджерс изменил «Лестер» и Джейми Варди.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019