Клопп, Лэмпард и Роджерс — в числе претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте огласила имена специалистов, номинированных на приз лучшему тренеру первенства в октябре.
В список попали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Грэм Поттер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Дин Смит («Астон Вилла»).
«Ливерпуль» в минувшем месяце провёл три матча в Премьер-лиге, в которых одолел «Лестер Сити» (2:1) и «Тоттенхэм Хотспур» (2:1), а также сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). «Челси» оказался сильнее «Саутгемптона» (4:1), «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) и «Бёрнли» (4:2). «Брайтон» проиграл «Астон Вилле» (1:2), но разгромил «Тоттенхэм» (3:0) и одолел «Эвертон» (3:2). «Лестер» после проигрыша «Ливерпулю» победил «Бёрнли» (2:1) и «Саутгемптон» (9:0). «Астон Вилла» добилась побед в матчах с «Норвич Сити» (5:1) и «Брайтоном», после чего потерпела разгром от «Манчестер Сити» (0:3).
С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 1 ноября 2019
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