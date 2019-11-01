Дж. Ларссон: это совершенно точно мой самый лучший сезон в карьере

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон после матча 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1) высказался о своём выступлении в текущем сезоне. Шведский форвард забил оба мяча красно-белых во встрече с жёлто-синими.
«Да, конечно, это совершенно точно мой самый лучший сезон в карьере пока что. Но я не собираюсь останавливаться, я не успокоился, потому что нужно продолжать забивать, и самое главное — нужно помогать команде выигрывать. Это первоочередная задача», — сказал Ларссон в эфире программы АренаLive.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Спартака».
С учётом выступлений за «Норрчёпинг» в текущем сезоне Ларссон забил 17 мячей. В составе шведского клуба на его счету 11 результативных ударов, соперников «Спартака» он огорчал 6 раз.
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