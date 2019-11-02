Вальверде: Гризманн продолжит играть, если будет оправдывать ожидания
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил перспективы Антуана Гризманна стать неоспоримым игроком основного состава.
«Он регулярно играет. Действительно, есть матчи, в которых он не разыгрался. Я не люблю говорить, что чьё-то место в составе неоспоримо. Но он играет нормально и продолжит это делать, если будет оправдывать ожидания», — приводит слова Вальверде AS.
В нынешнем сезоне Антуан Гризманн провёл за «Барселону» 9 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
После 10 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 22 очка. В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Леванте». Встреча состоится сегодня, 2 ноября, и начнётся в 18:00 мск.
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