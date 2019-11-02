«Динамо» избежало поражения в матче с «Ахматом», забив на 93-й минуте

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Ахмат». Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась вничью — 1:1.
На 31-й минуте главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота «Ахмата», однако нападающий «Динамо» Кирилл Панченко не сумел его реализовать. В конце первого тайма, на 43-й минуте, форвард грозненской команды Андрес Понсе реализовал 11-метровый удар. На 60-й минуте полузащитник «Динамо» Шарль Каборе получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. На 93-й минуте счёт сравнял защитник «Динамо» Иван Ордец.
«Ахмат» набрал 14 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (15) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенита».
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