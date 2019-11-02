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«Динамо» избежало поражения в матче с «Ахматом», забив на 93-й минуте

«Динамо» избежало поражения в матче с «Ахматом», забив на 93-й минуте
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Ахмат». Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась вничью — 1:1.

На 31-й минуте главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота «Ахмата», однако нападающий «Динамо» Кирилл Панченко не сумел его реализовать. В конце первого тайма, на 43-й минуте, форвард грозненской команды Андрес Понсе реализовал 11-метровый удар. На 60-й минуте полузащитник «Динамо» Шарль Каборе получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. На 93-й минуте счёт сравнял защитник «Динамо» Иван Ордец.

«Ахмат» набрал 14 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (15) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенита».

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
02 ноября 2019, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Понсе – 43' (пен)   1:1 Ордец – 90+3'
Удаления: Каборе – 60' / нет
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