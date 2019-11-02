Рауш — о матче с «Ахматом»: понимаю, что не очень приятно смотреть такую игру

Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).
«Очень рад, что подача пошла туда, куда нужно, и что Ваня забил и сохранил это важное очко. С первого тайма не удалось показать хорошую игру, которую мы показывали с ЦСКА и «Краснодаром». Понятно, что мы недовольны, но всё же важно, что мы взяли очко.
Понимаю, что со стадиона не очень приятно смотреть такую игру. Но это разные соперники, с «Краснодаром» и ЦСКА мы играли в контратаку. А сегодня с первой минуты старались разыгрывать, должны были показывать свою игру. Но сегодня нам это не удалось, что не очень хорошо смотрелось. Мы делали много ошибок, и мы недовольны собой.
Новый тренер — большой молодец, у него есть хороший план, оптимальный для каждого соперника. Он верит в нас. Всё равно мы добились какого-то результата. Будем готовиться к следующему сопернику, как и всегда. Нужно показывать лучшую игру, чем сегодня, иначе будет очень тяжело.
Поздравили ли Антона? Думаю, сейчас все скажем ему пару слов. Он и сам себе сделал большой подарок, здорово вытащив мяч и сохранив очко. Это был бы 100% гол. Все говорят про Ордеца, но забывают про то, как Шунин вытащил этот мяч. Было бы 2:0, и мы ничего уже не смогли бы сделать. Антон — молодец», — передаёт слова Рауша корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 2 ноября 2019
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