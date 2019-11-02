«Зенит» — ЦСКА: Бийол удалён за два предупреждения

ЦСКА остался в меньшинстве в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

На 54-й минуте за повторное предупреждение с поля был удалён полузащитник «армейского» клуба Яка Бийол. Первую жёлтую карточку словенец получил на 51-й минуте, придержав руками Артёма Дзюбу. Через три минуты 20-летний хавбек был повторно предупреждён за опасную игру против Вильмара Барриоса.

Матч «Зенит» — ЦСКА проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сине-бело-голубые, набрав 32 очка, возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, «армейцы» (26) занимают пятое место.

В 16-м туре команда из Санкт-Петербурга в Туле сыграет с «Арсеналом», а московский клуб на выезде встретится с «Сочи». Оба матча состоятся 10 ноября.