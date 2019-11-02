«Зенит» — ЦСКА: Влашич открыл счёт

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич открыл счёт в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Хорватский хавбек отметился результативным ударом перед самым перерывом. Фёдор Чалов поборолся и головой сделал скидку к штрафной, Влашич прокинул мяч себе на ход, ушёл от Ярослава Ракицкого с Вячеславом Караваевым и пробил точно в дальний угол ворот Михаила Кержакова.

Матч «Зенит» — ЦСКА проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сине-бело-голубые, набрав 32 очка, возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, «армейцы» (26) занимают пятое место.

В 16-м туре команда из Санкт-Петербурга в Туле сыграет с «Арсеналом», а московский клуб на выезде встретится с «Сочи». Оба матча состоятся 10 ноября.