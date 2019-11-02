Сульшер: может быть, стоило выпустить в старте других игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в матче 11-го тура АПЛ с «Борнмутом». Встреча завершилась со счётом 0:1.

«Может быть, стоило выпустить в стартовом составе других игроков, кто знает. Я видел, что мы хорошо начали матч. Если мы хотим бросить вызов четвёрке лучших команд чемпионата, нам нужно выигрывать в таких играх.

Всегда сильно расстраиваешься, когда проигрываешь. Учитывая форму, в которой мы находились, мы надеялись взять три очка. Сегодня мы сделали шаг назад, но мы должны пройти это и двигаться вперёд. Мы не смогли извлечь выгоду из хорошего начала. В таких играх очень важно забить первым, что сопернику и удалось сделать», — приводит слова Сульшера Mirror.