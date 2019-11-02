Эффектный гол и удар в штангу с двух метров — в обзоре матча «Борнмут» — «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Астон Вилле» со счётом 0:1 в стартовом матче 11-го тура английской Премьер-лиги.



Единственный гол на 45-й минуте забил нападающий хозяев Джошуа Кинг. В штрафной площади он принял на грудь передачу с правого фланга защитника Адама Смит, перебросил его через двух пытавшихся помешать игроков соперника и пробил мимо вратаря. Во втором тайме нападающий гостей Мэйсон Гринвуд упустил возможнсть сравнять счёт, попав в штангу с двух метров. Судья встречи предъявил четыре жёлтые карточки игрокам «Борнмута» и три — футболистам «Манчестер Юнайтед».

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Манчестер Юнайтед», набрав 13 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 8-е место, а «Борнмут» с 16 очками — 6-е.