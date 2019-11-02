Гончаренко: не стоило удалять Бийола. Нужно было дать командам самим разбираться

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после выездного матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«Мы говорили, что приехали не отсиживаться в обороне. Искали шансы, и у нас были возможности забить гол, даже когда остались вдесятером. Может, мастерства или сил не хватило. Амбициозная команда в любом случае должна пробовать играть на победу, другое дело — получается или нет.
Неудачная серия? А можно вспомнить пять побед подряд. Мы всегда любим акцентировать внимание на негативе. Очень сложно набирать очки всем, учитывая и сегодняшние результаты. Нельзя говорить, что у нас всё плохо, если несколько последних матчей провели достаточно неудачно. Может быть, сегодняшняя игра — это повод для оптимизма и уверенности для таких ребят, как Карпов и Бистрович, которые неплохо выглядели.
Удаление? Тот случай, когда не надо мешать командам. Понятно, во втором тайме темп взвинтился бы. «Зенит» большими силами пошёл бы вперёд, а у нас возникали бы моменты для контратак. Поэтому не стоило удалять Бийола, тем более фол не самый очевидный. Нужно было дать командам самим разбираться», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 2 ноября 2019
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