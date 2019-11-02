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Гол после фехтовального выпада — в обзоре матча «Брайтон» — «Норвич»

Гол после фехтовального выпада — в обзоре матча «Брайтон» — «Норвич»
Футбол / Англия 0

«Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле обыграл «Норвич Сити» со счётом 2:0 в стартовом матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Счёт на 68-й минуте открыл вышедший на замену нападающий хозяев Леандро Троссард. Он фехтовальным выпадом ногой в касание подправил фланговый прострел защитника Мартина Монтойи так, что мяч влетел в ближний угол. На 84-й минуте преимущество «Брайтона» удвоил появившийся со скамейки запасных защитник Шейн Даффи. Он откликнулся на подачу со штрафного из глубины поля Троссарда и в падении протолкнул мяч в угол мимо вратаря.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 15 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 8-е место, а «Норвич Сити» (7) — 19-е.

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