Гол после фехтовального выпада — в обзоре матча «Брайтон» — «Норвич»
«Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле обыграл «Норвич Сити» со счётом 2:0 в стартовом матче 11-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт на 68-й минуте открыл вышедший на замену нападающий хозяев Леандро Троссард. Он фехтовальным выпадом ногой в касание подправил фланговый прострел защитника Мартина Монтойи так, что мяч влетел в ближний угол. На 84-й минуте преимущество «Брайтона» удвоил появившийся со скамейки запасных защитник Шейн Даффи. Он откликнулся на подачу со штрафного из глубины поля Троссарда и в падении протолкнул мяч в угол мимо вратаря.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 15 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 8-е место, а «Норвич Сити» (7) — 19-е.
- 2 ноября 2019
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